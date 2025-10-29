معلومات سعر GTETH (GTETH) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 3,949.91 $ 3,949.91 $ 3,949.91 24 ساعة منخفض $ 4,172.55 $ 4,172.55 $ 4,172.55 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 3,949.91$ 3,949.91 $ 3,949.91 24 ساعة مرتفع $ 4,172.55$ 4,172.55 $ 4,172.55 عالية طوال الوقت $ 4,751.71$ 4,751.71 $ 4,751.71 أدنى سعر $ 3,417.87$ 3,417.87 $ 3,417.87 تغير السعر (1 ساعة) -0.28% تغير السعر (1يوم) -2.57% تغير السعر (7 أيام) +3.98% تغير السعر (7 أيام) +3.98%

سعر GTETH (GTETH) في الوقت الحقيقي هو $4,017.12. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GTETH بين أدنى سعر $ 3,949.91 وأعلى سعر $ 4,172.55، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGTETH على الإطلاق هو $ 4,751.71، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 3,417.87.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GTETH -0.28% على مدار الساعة الماضية، -2.57% على مدار 24 ساعة، و +3.98% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق GTETH (GTETH)

القيمة السوقية $ 618.18M$ 618.18M $ 618.18M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 618.18M$ 618.18M $ 618.18M إمداد دورة التداول 153.82K 153.82K 153.82K إجمالي العرض 153,820.0 153,820.0 153,820.0

القيمة السوقية الحالية لـ GTETH هي $ 618.18M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GTETH يبلغ 153.82K، مع إجمالي عرض 153820.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 618.18M.