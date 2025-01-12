سعر Grok Cat (GROKCAT)
سعر Grok Cat (GROKCAT) المباشر لليوم هو USD 0.0000266. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GROKCAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Grok Cat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 48.06
- تغيير سعر Grok Cat خلال اليوم هو -0.85%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Grok Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Grok Cat مقابل USD هو $ -0.0000066218 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Grok Cat مقابل USD هو $ -0.0000137341 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Grok Cat مقابل USD هو $ -0.0001017366847568705 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.85%
|30 يوم
|$ -0.0000066218
|-24.89%
|60 يوم
|$ -0.0000137341
|-51.63%
|90 يوم
|$ -0.0001017366847568705
|-79.27%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Grok Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.06%
-0.85%
-2.07%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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