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سعر Grok Cat (GROKCAT) المباشر لليوم هو USD 0.0000266 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GROKCAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Grok Cat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 48.06 - تغيير سعر Grok Cat خلال اليوم هو -0.85% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Grok Cat (GROKCAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Grok Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Grok Cat مقابل USD هو $ -0.0000066218 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Grok Cat مقابل USD هو $ -0.0000137341 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Grok Cat مقابل USD هو $ -0.0001017366847568705 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.85% 30 يوم $ -0.0000066218 -24.89% 60 يوم $ -0.0000137341 -51.63% 90 يوم $ -0.0001017366847568705 -79.27%

تحليل سعر Grok Cat (GROKCAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Grok Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00002653$ 0.00002653 $ 0.00002653 24 ساعة مرتفع $ 0.00002701$ 0.00002701 $ 0.00002701 عالية طوال الوقت $ 0.00162649$ 0.00162649 $ 0.00162649 تغير السعر (1 ساعة) -0.06% تغير السعر (1يوم) -0.85% تغير السعر (7 أيام) -2.07%

معلومات سوق Grok Cat (GROKCAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: