سعر Gremly المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي $GREMLY إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر $GREMLY بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Gremly

سعر Gremly ($GREMLY)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 $GREMLY إلى USD:

--
----
-13.70%1D
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
مخطط أسعار Gremly ($GREMLY) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-05 14:29:12 (UTC+8)

معلومات سعر Gremly ($GREMLY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.68%

-18.09%

+304.36%

+304.36%

سعر Gremly ($GREMLY) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول $GREMLY بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـ$GREMLY على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير $GREMLY -1.68% على مدار الساعة الماضية، -18.09% على مدار 24 ساعة، و +304.36% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Gremly ($GREMLY)

$ 1.40M
$ 1.40M$ 1.40M

--
----

$ 1.40M
$ 1.40M$ 1.40M

405.76T
405.76T 405.76T

405,757,402,509,796.9
405,757,402,509,796.9 405,757,402,509,796.9

القيمة السوقية الحالية لـ Gremly هي $ 1.40M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ $GREMLY يبلغ 405.76T، مع إجمالي عرض 405757402509796.9. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.40M.

سجل سعر Gremly ($GREMLY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Gremly مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gremly مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gremly مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gremly مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-18.09%
30 يوم$ 0+1,337.34%
60 يوم$ 0+530.71%
90 يوم$ 0--

ما هو Gremly ( $GREMLY )

GREMLY is tired of watching everyone play hot potato with the endless derivative PepeRetardGMElonGrokGorkAssTrumpMoon Inu coins. The Grok's, pepe's, Inu's and Trump's have had their day. It’s time for the most recognizable meme in the world to take his reign as king of the internet.

Gremly is here to make memecoins great again. With zero taxes, LP burnt and contract renounced, $gremly is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $GREMLY show you the way.

Transform your memes into value with Gremly, the most memeable coin ever created.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

توقعات سعر Gremly (USD)

كم ستكون قيمة Gremly ($GREMLY) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Gremly ($GREMLY) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Gremly.

تحقق الآن من توقعات سعر Gremly!

عملة $GREMLY إلى العملات المحلية

توكنوميكس Gremly ($GREMLY)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Gremly ($GREMLY) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس $GREMLY والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Gremly ($GREMLY)

كم يساوي Gremly ($GREMLY) اليوم؟
سعر $GREMLY المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر $GREMLY إلى USD الحالي؟
سعر $GREMLY إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Gremly ؟
القيمة السوقية لعملة $GREMLY هي $ 1.40M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن $GREMLY؟
العرض المتداول لتوكن $GREMLY هو 405.76T USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ $GREMLY؟
حقق $GREMLY سعرًا قياسيًا قدره 0 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ $GREMLY؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 $GREMLY.
ما هو حجم تداول $GREMLY؟
حجم تداول $GREMLY المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع $GREMLY هذا العام؟
قد يرتفع $GREMLY هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر $GREMLY لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات Gremly ($GREMLY) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-04 13:39:16البيانات على السلسلة
سجل ETF الفوري للإيثريوم في الولايات المتحدة تدفقًا صافيًا بقيمة 233.5 مليون دولار أمس
10-04 11:26:38تحديثات المجال
إصدار USDC يتجاوز 75 مليار، وحصته السوقية تصل إلى 24.9%
10-03 10:20:00تحديثات المجال
عادت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة إلى ما فوق 4.2 تريليون دولار، مع زيادة خلال 24 ساعة بنسبة 2.3%
10-03 05:17:00تحديثات المجال
بيتكوين يتجاوز حاجز 120,000 دولار للمرة الأولى منذ منتصف أغسطس
10-01 14:11:00تحديثات المجال
شهدت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للإيثريوم في الولايات المتحدة أمس تدفقات صافية بقيمة 127.5 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين تدفقات صافية بقيمة 430 مليون دولار
09-30 18:14:00تحديثات المجال
تشير معدلات التمويل الحالية في العملات المشفرة السائدة في منصات التداول المركزية واللامركزية إلى أن السوق محايد مع ميل طفيف نحو سوق متجه نحو الهبوط

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.