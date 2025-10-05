معلومات سعر Gremly ($GREMLY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0 عالية طوال الوقت $ 0 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -1.68% تغير السعر (1يوم) -18.09% تغير السعر (7 أيام) +304.36%

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير $GREMLY -1.68% على مدار الساعة الماضية، -18.09% على مدار 24 ساعة، و +304.36% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Gremly ($GREMLY)

القيمة السوقية $ 1.40M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.40M إمداد دورة التداول 405.76T إجمالي العرض 405,757,402,509,796.9

