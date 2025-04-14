سعر Gradient Protocol (GDT)
سعر Gradient Protocol (GDT) المباشر لليوم هو USD 0.01172421. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GDT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Gradient Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Gradient Protocol خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Gradient Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gradient Protocol مقابل USD هو $ -0.0015464807 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gradient Protocol مقابل USD هو $ -0.0052808772 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gradient Protocol مقابل USD هو $ -0.02374081067883998 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0015464807
|-13.19%
|60 يوم
|$ -0.0052808772
|-45.04%
|90 يوم
|$ -0.02374081067883998
|-66.94%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Gradient Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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--
-9.41%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Gradient is a liquid staking protocol, designed to bridge Ethereum and the Bittensor Network. It enhances the liquidity of staked assets, allowing users to participate in a wide range of more traditional DeFi activities without sacrificing their staking contributions. Through its unique features like the integrated TAO bridge and the issuance of swTAO tokens, Gradient facilitates seamless staking, governance participation, and access to staking rewards, setting a new bright and shiny new standard for flexibility and efficiency in the overall DeFi ecosystem.
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