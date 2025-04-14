احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر GDT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر GDT.

سعر Gradient Protocol (GDT) المباشر لليوم هو USD 0.01172421 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GDT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Gradient Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Gradient Protocol خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Gradient Protocol (GDT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Gradient Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Gradient Protocol مقابل USD هو $ -0.0015464807 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Gradient Protocol مقابل USD هو $ -0.0052808772 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Gradient Protocol مقابل USD هو $ -0.02374081067883998 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0015464807 -13.19% 60 يوم $ -0.0052808772 -45.04% 90 يوم $ -0.02374081067883998 -66.94%

تحليل سعر Gradient Protocol (GDT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Gradient Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.211684$ 0.211684 $ 0.211684 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -9.41%

معلومات سوق Gradient Protocol (GDT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: