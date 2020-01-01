توكنوميكس Gradient Protocol (GDT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Gradient Protocol (GDT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Gradient Protocol (GDT) Gradient is a liquid staking protocol, designed to bridge Ethereum and the Bittensor Network. It enhances the liquidity of staked assets, allowing users to participate in a wide range of more traditional DeFi activities without sacrificing their staking contributions. Through its unique features like the integrated TAO bridge and the issuance of swTAO tokens, Gradient facilitates seamless staking, governance participation, and access to staking rewards, setting a new bright and shiny new standard for flexibility and efficiency in the overall DeFi ecosystem. الموقع الرسمي: https://gradientprotocol.io/ الوثيقة البيضاء: https://docs.gradientprotocol.io/ اشتر GDT الآن!

توكنوميكس Gradient Protocol (GDT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Gradient Protocol (GDT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 378.62K $ 378.62K $ 378.62K إجمالي العرض: $ 14.00M $ 14.00M $ 14.00M العرض المتداول: $ 14.00M $ 14.00M $ 14.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 378.62K $ 378.62K $ 378.62K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.211684 $ 0.211684 $ 0.211684 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.01125764 $ 0.01125764 $ 0.01125764 السعر الحالي: $ 0.0270443 $ 0.0270443 $ 0.0270443 معرفة المزيد عن سعر Gradient Protocol (GDT)

توكنوميكس Gradient Protocol (GDT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Gradient Protocol (GDT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GDT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GDT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GDT، استكشف السعر المباشر لتوكن GDT!

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