سعر Gorbagana اليوم

السعر المباشر لمشروع Gorbagana (GOR) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.32% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GOR الحالي إلى USD هو $ 0 لكل GOR.

يحتل Gorbagana حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 464,174، مع عرض متداول قدره 999.82M GOR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GOR بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.056621، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GOR بمقدار +0.03% خلال الساعة الماضية و-3.25% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 399.74K.

معلومات سوق Gorbagana (GOR)

القيمة السوقية $ 464.17K$ 464.17K $ 464.17K الحجم (24 ساعة) $ 399.74K$ 399.74K $ 399.74K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 464.17K$ 464.17K $ 464.17K إمداد دورة التداول 999.82M 999.82M 999.82M إجمالي العرض 999,817,357.862758 999,817,357.862758 999,817,357.862758

القيمة السوقية الحالية لـ Gorbagana هي $ 464.17K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 399.74K. العرض المتداول لـ GOR يبلغ 999.82M، مع إجمالي عرض 999817357.862758. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 464.17K.