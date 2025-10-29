معلومات سعر Goldn (GOLDN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00103454 $ 0.00103454 $ 0.00103454 24 ساعة منخفض $ 0.00111336 $ 0.00111336 $ 0.00111336 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00103454$ 0.00103454 $ 0.00103454 24 ساعة مرتفع $ 0.00111336$ 0.00111336 $ 0.00111336 عالية طوال الوقت $ 0.00218317$ 0.00218317 $ 0.00218317 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.02% تغير السعر (1يوم) -0.58% تغير السعر (7 أيام) +5.28% تغير السعر (7 أيام) +5.28%

سعر Goldn (GOLDN) في الوقت الحقيقي هو $0.00107246. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GOLDN بين أدنى سعر $ 0.00103454 وأعلى سعر $ 0.00111336، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGOLDN على الإطلاق هو $ 0.00218317، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GOLDN -0.02% على مدار الساعة الماضية، -0.58% على مدار 24 ساعة، و +5.28% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Goldn (GOLDN)

القيمة السوقية $ 14.99M$ 14.99M $ 14.99M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 14.99M$ 14.99M $ 14.99M إمداد دورة التداول 14.00B 14.00B 14.00B إجمالي العرض 14,000,000,000.0 14,000,000,000.0 14,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Goldn هي $ 14.99M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GOLDN يبلغ 14.00B، مع إجمالي عرض 14000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 14.99M.