معلومات سعر GOBL (GOBL) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.02% تغير السعر (1يوم) -3.42% تغير السعر (7 أيام) -0.20% تغير السعر (7 أيام) -0.20%

سعر GOBL (GOBL) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GOBL بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGOBL على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GOBL -0.02% على مدار الساعة الماضية، -3.42% على مدار 24 ساعة، و -0.20% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق GOBL (GOBL)

القيمة السوقية $ 13.34K$ 13.34K $ 13.34K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 13.34K$ 13.34K $ 13.34K إمداد دورة التداول 500.00M 500.00M 500.00M إجمالي العرض 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ GOBL هي $ 13.34K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GOBL يبلغ 500.00M، مع إجمالي عرض 500000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 13.34K.