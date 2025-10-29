معلومات سعر GKHAN (GKN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0.00706978 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -1.74% تغير السعر (1يوم) -9.85% تغير السعر (7 أيام) -30.06%

سعر GKHAN (GKN) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GKN بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGKN على الإطلاق هو $ 0.00706978، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GKN -1.74% على مدار الساعة الماضية، -9.85% على مدار 24 ساعة، و -30.06% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق GKHAN (GKN)

القيمة السوقية $ 1.62M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.62M إمداد دورة التداول 3.00B إجمالي العرض 2,999,531,368.21221

القيمة السوقية الحالية لـ GKHAN هي $ 1.62M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GKN يبلغ 3.00B، مع إجمالي عرض 2999531368.21221. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.62M.