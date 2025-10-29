معلومات سعر GIGAETH (GETH) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 3,960.95 $ 3,960.95 $ 3,960.95 24 ساعة منخفض $ 4,166.43 $ 4,166.43 $ 4,166.43 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 3,960.95$ 3,960.95 $ 3,960.95 24 ساعة مرتفع $ 4,166.43$ 4,166.43 $ 4,166.43 عالية طوال الوقت $ 4,864.9$ 4,864.9 $ 4,864.9 أدنى سعر $ 2,597.03$ 2,597.03 $ 2,597.03 تغير السعر (1 ساعة) -0.24% تغير السعر (1يوم) -2.66% تغير السعر (7 أيام) +3.94% تغير السعر (7 أيام) +3.94%

سعر GIGAETH (GETH) في الوقت الحقيقي هو $4,016.42. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GETH بين أدنى سعر $ 3,960.95 وأعلى سعر $ 4,166.43، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGETH على الإطلاق هو $ 4,864.9، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 2,597.03.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GETH -0.24% على مدار الساعة الماضية، -2.66% على مدار 24 ساعة، و +3.94% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق GIGAETH (GETH)

القيمة السوقية $ 15.02M$ 15.02M $ 15.02M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 15.02M$ 15.02M $ 15.02M إمداد دورة التداول 3.74K 3.74K 3.74K إجمالي العرض 3,735.761689951748 3,735.761689951748 3,735.761689951748

القيمة السوقية الحالية لـ GIGAETH هي $ 15.02M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GETH يبلغ 3.74K، مع إجمالي عرض 3735.761689951748. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 15.02M.