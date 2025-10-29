معلومات سعر GIFT (GIFT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.125436 $ 0.125436 $ 0.125436 24 ساعة منخفض $ 0.129291 $ 0.129291 $ 0.129291 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.125436$ 0.125436 $ 0.125436 24 ساعة مرتفع $ 0.129291$ 0.129291 $ 0.129291 عالية طوال الوقت $ 0.140837$ 0.140837 $ 0.140837 أدنى سعر $ 0.118325$ 0.118325 $ 0.118325 تغير السعر (1 ساعة) +0.24% تغير السعر (1يوم) +2.96% تغير السعر (7 أيام) -1.81% تغير السعر (7 أيام) -1.81%

سعر GIFT (GIFT) في الوقت الحقيقي هو $0.129181. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GIFT بين أدنى سعر $ 0.125436 وأعلى سعر $ 0.129291، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGIFT على الإطلاق هو $ 0.140837، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.118325.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GIFT +0.24% على مدار الساعة الماضية، +2.96% على مدار 24 ساعة، و -1.81% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق GIFT (GIFT)

القيمة السوقية $ 405.64K$ 405.64K $ 405.64K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 405.64K$ 405.64K $ 405.64K إمداد دورة التداول 3.14M 3.14M 3.14M إجمالي العرض 3,140,135.0 3,140,135.0 3,140,135.0

القيمة السوقية الحالية لـ GIFT هي $ 405.64K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GIFT يبلغ 3.14M، مع إجمالي عرض 3140135.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 405.64K.