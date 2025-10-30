استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع GIFT نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 0.128441 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد GIFT نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 0.134863 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر GIFT هو $ 0.141606 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر GIFT هو $ 0.148686 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف GIFT في عام 2029 هو $ 0.156120 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف GIFT في عام 2030 هو $ 0.163926 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر GIFT نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 0.267019.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر GIFT نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 0.434946.