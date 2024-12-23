سعر GeoDB (GEO)
سعر GeoDB (GEO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 34.67K. يتم تحديث سعر GEO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GeoDB الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.04
- تغيير سعر GeoDB خلال اليوم هو -0.66%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 177.40M
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خلال اليوم، كان سعر GeoDB مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GeoDB مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GeoDB مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GeoDB مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.66%
|30 يوم
|$ 0
|-78.72%
|60 يوم
|$ 0
|-69.02%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر GeoDB: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-0.66%
-78.40%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Geo token is a reward token of the official apps built on top of the Odin Protocol, such as the Wallace wallet. By using these apps and sharing your data, you can earn Geo tokens as a reward. These tokens can then be used to access advanced features on the Wallace wallet or can be used to buy data from the Odin Protocol's ecosystem by other companies and dApps. As more data is shared, it will be fed into AI and ML systems, allowing for better analysis and decision-making. Plus, users earn tokens anonymously.
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