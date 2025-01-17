سعر GENESIS (GENESIS)
سعر GENESIS (GENESIS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 25.40K. يتم تحديث سعر GENESIS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GENESIS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.70K
- تغيير سعر GENESIS خلال اليوم هو -0.74%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر GENESIS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر GENESIS.
خلال اليوم، كان سعر GENESIS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GENESIS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GENESIS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GENESIS مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.74%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر GENESIS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.21%
-0.74%
-19.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$GENESIS pays homage to the very first step in the cryptocurrency revolution—the genesis block of Bitcoin, mined by Satoshi Nakamoto in 2009. As a memecoin, $GENESIS serves as a nostalgic and celebratory tribute to the origins of decentralized finance. With the message “Chancellor on brink of second bailout for banks” embedded forever in the blockchain, the genesis block symbolizes a pivotal moment in history: the birth of a system that challenges traditional financial norms. $GENESIS encapsulates this spirit of innovation, resilience, and rebellion, providing a platform for crypto enthusiasts to connect with the roots of the blockchain movement. Beyond its historical inspiration, $GENESIS embodies the playful and creative ethos of the meme economy. Featuring vibrant imagery of the genesis block and Satoshi’s legendary pseudonym, the token invites users to celebrate not just the past but the ongoing evolution of blockchain technology. With its lighthearted yet meaningful branding, $GENESIS aims to spark conversation, laughter, and reflection, reminding the crypto community that while the journey started with one block, the possibilities are infinite. Whether you’re a die-hard Bitcoin maximalist or simply a fan of crypto culture, $GENESIS offers a unique way to honor the foundation while looking toward the future.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 GENESIS إلى AUD
A$--
|1 GENESIS إلى GBP
￡--
|1 GENESIS إلى EUR
€--
|1 GENESIS إلى USD
$--
|1 GENESIS إلى MYR
RM--
|1 GENESIS إلى TRY
₺--
|1 GENESIS إلى JPY
¥--
|1 GENESIS إلى RUB
₽--
|1 GENESIS إلى INR
₹--
|1 GENESIS إلى IDR
Rp--
|1 GENESIS إلى PHP
₱--
|1 GENESIS إلى EGP
￡E.--
|1 GENESIS إلى BRL
R$--
|1 GENESIS إلى CAD
C$--
|1 GENESIS إلى BDT
৳--
|1 GENESIS إلى NGN
₦--
|1 GENESIS إلى UAH
₴--
|1 GENESIS إلى VES
Bs--
|1 GENESIS إلى PKR
Rs--
|1 GENESIS إلى KZT
₸--
|1 GENESIS إلى THB
฿--
|1 GENESIS إلى TWD
NT$--
|1 GENESIS إلى CHF
Fr--
|1 GENESIS إلى HKD
HK$--
|1 GENESIS إلى MAD
.د.م--