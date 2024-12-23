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سعر Gecky (GECKY) المباشر لليوم هو USD 0.00237588 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 164.93K . يتم تحديث سعر GECKY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Gecky الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 913.51 - تغيير سعر Gecky خلال اليوم هو -1.98% - لديه عرض متداول بقيمة USD 69.42M

أداء سعر Gecky (GECKY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Gecky مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Gecky مقابل USD هو $ -0.0009493871 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Gecky مقابل USD هو $ -0.0019473009 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Gecky مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.98% 30 يوم $ -0.0009493871 -39.95% 60 يوم $ -0.0019473009 -81.96% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Gecky (GECKY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Gecky: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00232309$ 0.00232309 $ 0.00232309 24 ساعة مرتفع $ 0.0025323$ 0.0025323 $ 0.0025323 عالية طوال الوقت $ 0.01823489$ 0.01823489 $ 0.01823489 تغير السعر (1 ساعة) +1.39% تغير السعر (1يوم) -1.98% تغير السعر (7 أيام) -24.93%

معلومات سوق Gecky (GECKY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: