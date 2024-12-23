سعر Gecky (GECKY)
سعر Gecky (GECKY) المباشر لليوم هو USD 0.00237588. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 164.93K. يتم تحديث سعر GECKY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Gecky الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 913.51
- تغيير سعر Gecky خلال اليوم هو -1.98%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 69.42M
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خلال اليوم، كان سعر Gecky مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gecky مقابل USD هو $ -0.0009493871 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gecky مقابل USD هو $ -0.0019473009 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gecky مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.98%
|30 يوم
|$ -0.0009493871
|-39.95%
|60 يوم
|$ -0.0019473009
|-81.96%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Gecky: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.39%
-1.98%
-24.93%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Gecky is a community-led Meme coin originating from an anthropomorphic Gecko character based on the comic book «The Night Riders» by acclaimed artist and illustrator Matt Furie, published in 2012. Gecky makes another appearance in Furie's book «Mindviscosity» later that same year. Over the time, Gecky has evolved into his own unique character and is now developing an Evergreen Meme platform and also supporting Drivers Development program with own “Gecky” Formula 4 cars doing laps across major racing circuits.
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