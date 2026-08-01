سعر GBOY اليوم

السعر المباشر لمشروع GBOY (GBOY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.35% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GBOY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل GBOY.

يحتل GBOY حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 571,732، مع عرض متداول قدره 696.35M GBOY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GBOY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01469095، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GBOY بمقدار -0.03% خلال الساعة الماضية و+1.90% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 132.10.

معلومات سوق GBOY (GBOY)

القيمة السوقية $ 571.73K$ 571.73K $ 571.73K الحجم (24 ساعة) $ 132.10$ 132.10 $ 132.10 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 699.61K$ 699.61K $ 699.61K إمداد دورة التداول 696.35M 696.35M 696.35M إجمالي العرض 852,096,897.8121461 852,096,897.8121461 852,096,897.8121461

القيمة السوقية الحالية لـ GBOY هي $ 571.73K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 132.10. العرض المتداول لـ GBOY يبلغ 696.35M، مع إجمالي عرض 852096897.8121461. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 699.61K.