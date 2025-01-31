سعر GAMER (GMR)
سعر GAMER (GMR) المباشر لليوم هو USD 0.00251806. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GMR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GAMER الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.56K
- تغيير سعر GAMER خلال اليوم هو -1.96%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر GAMER مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GAMER مقابل USD هو $ -0.0006825712 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GAMER مقابل USD هو $ -0.0004755446 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GAMER مقابل USD هو $ -0.0005839226462288054 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.96%
|30 يوم
|$ -0.0006825712
|-27.10%
|60 يوم
|$ -0.0004755446
|-18.88%
|90 يوم
|$ -0.0005839226462288054
|-18.82%
اكتشف أحدث تحليلات سعر GAMER: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.25%
-1.96%
-11.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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