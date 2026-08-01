سعر Galiano اليوم

السعر المباشر لمشروع Galiano (GALI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.57% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GALI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل GALI.

يحتل Galiano حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 31,662، مع عرض متداول قدره 529.99M GALI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GALI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0011035، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GALI بمقدار -0.31% خلال الساعة الماضية و-21.95% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Galiano (GALI)

القيمة السوقية $ 31.66K$ 31.66K $ 31.66K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 70.50K$ 70.50K $ 70.50K إمداد دورة التداول 529.99M 529.99M 529.99M إجمالي العرض 1,179,987,874.1987 1,179,987,874.1987 1,179,987,874.1987

القيمة السوقية الحالية لـ Galiano هي $ 31.66K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GALI يبلغ 529.99M، مع إجمالي عرض 1179987874.1987. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 70.50K.