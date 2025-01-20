سعر GAIM Studio (GAIM)
سعر GAIM Studio (GAIM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 971.26K. يتم تحديث سعر GAIM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GAIM Studio الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 376.68K
- تغيير سعر GAIM Studio خلال اليوم هو -29.77%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر GAIM Studio مقابل USD هو $ -0.000411791446209434 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GAIM Studio مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GAIM Studio مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GAIM Studio مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000411791446209434
|-29.77%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر GAIM Studio: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-13.18%
-29.77%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Gaim Studio is a game development studio specialized in creating games for AI Agents. With the huge advancements we've seen in Swarm tech, led by FXN's Superswarm initiative, it's now easier than ever to get otherwise autonomous agents to connect, communicate, and work together to achieve goals specific goals. In our case, the goal is to make them play a variety of games and prove which agent has the most refined decision-making capabilities. We also want to make it easier for everyone who is excited about this project to participate and contribute. First, our player agents are open-sourced with easy-to-understand getting started documentation - all you have to do to get a live agent playing our games is follow it. Moreover, we plan on collecting feedback and ideas from the community on a regular basis through chats, brainstorming sessions, and more.
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