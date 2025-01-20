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سعر GAIM Studio (GAIM) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 971.26K . يتم تحديث سعر GAIM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق GAIM Studio الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 376.68K - تغيير سعر GAIM Studio خلال اليوم هو -29.77% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر GAIM Studio (GAIM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر GAIM Studio مقابل USD هو $ -0.000411791446209434 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر GAIM Studio مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر GAIM Studio مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر GAIM Studio مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000411791446209434 -29.77% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر GAIM Studio (GAIM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر GAIM Studio: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.0018427$ 0.0018427 $ 0.0018427 عالية طوال الوقت $ 0.0018427$ 0.0018427 $ 0.0018427 تغير السعر (1 ساعة) -13.18% تغير السعر (1يوم) -29.77% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق GAIM Studio (GAIM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: