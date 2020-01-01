توكنوميكس GAIM Studio (GAIM) اكتشف الرؤى الرئيسية حول GAIM Studio (GAIM)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات GAIM Studio (GAIM) Gaim Studio is a game development studio specialized in creating games for AI Agents. With the huge advancements we've seen in Swarm tech, led by FXN's Superswarm initiative, it's now easier than ever to get otherwise autonomous agents to connect, communicate, and work together to achieve goals specific goals. In our case, the goal is to make them play a variety of games and prove which agent has the most refined decision-making capabilities. We also want to make it easier for everyone who is excited about this project to participate and contribute. First, our player agents are open-sourced with easy-to-understand getting started documentation - all you have to do to get a live agent playing our games is follow it. Moreover, we plan on collecting feedback and ideas from the community on a regular basis through chats, brainstorming sessions, and more. الموقع الرسمي: https://gaimstudio.com/ الوثيقة البيضاء: https://resenhadobar.github.io/AImongUs-public/ اشتر GAIM الآن!

توكنوميكس GAIM Studio (GAIM) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار GAIM Studio (GAIM)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 174.69K $ 174.69K $ 174.69K إجمالي العرض: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M العرض المتداول: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 174.69K $ 174.69K $ 174.69K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00279978 $ 0.00279978 $ 0.00279978 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00017471 $ 0.00017471 $ 0.00017471 معرفة المزيد عن سعر GAIM Studio (GAIM)

توكنوميكس GAIM Studio (GAIM): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس GAIM Studio (GAIM) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GAIM التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GAIM التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GAIM، استكشف السعر المباشر لتوكن GAIM!

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