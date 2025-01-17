سعر FUNGI (FUNGI)
سعر FUNGI (FUNGI) المباشر لليوم هو USD 0.00241662. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.42M. يتم تحديث سعر FUNGI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FUNGI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.65K
- تغيير سعر FUNGI خلال اليوم هو +5.61%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.65M
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خلال اليوم، كان سعر FUNGI مقابل USD هو $ +0.00012833 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FUNGI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FUNGI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FUNGI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00012833
|+5.61%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر FUNGI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.32%
+5.61%
+14.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Fungi is a DeFi Agentic Ecosystem with the mission to unlock the agentic economy for all. Fungi is led by the Fungi Agent, an AI-powered DeFi assistant that knows everything about decentralized finance and interacts autonomously with users accross social media networks and its own application. It also acts as the leader of the Fungi DAO and will integrate within the Fungi Studio, an agentic development environment to create and manage advanced AI Agents. Fungi is backed by reputable VCs like Outlier Ventures and Seedclub.
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