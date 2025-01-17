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سعر FUNGI (FUNGI) المباشر لليوم هو USD 0.00241662 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.42M . يتم تحديث سعر FUNGI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق FUNGI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.65K - تغيير سعر FUNGI خلال اليوم هو +5.61% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.65M

أداء سعر FUNGI (FUNGI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر FUNGI مقابل USD هو $ +0.00012833 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر FUNGI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر FUNGI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر FUNGI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00012833 +5.61% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر FUNGI (FUNGI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر FUNGI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00214937$ 0.00214937 $ 0.00214937 24 ساعة مرتفع $ 0.00240975$ 0.00240975 $ 0.00240975 عالية طوال الوقت $ 0.00288888$ 0.00288888 $ 0.00288888 تغير السعر (1 ساعة) +1.32% تغير السعر (1يوم) +5.61% تغير السعر (7 أيام) +14.12%

معلومات سوق FUNGI (FUNGI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: