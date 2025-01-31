سعر Fufu (FUFU)
سعر Fufu (FUFU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 70.71K. يتم تحديث سعر FUFU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fufu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 42.88
- تغيير سعر Fufu خلال اليوم هو +0.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 800.00M
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خلال اليوم، كان سعر Fufu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fufu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fufu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fufu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.23%
|30 يوم
|$ 0
|-13.66%
|60 يوم
|$ 0
|-39.12%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Fufu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.25%
+0.23%
-2.60%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
FUFU is a gamified NFT distribution platform through interactive PlayToEarn quizzes, bringing communities together creating a new form of content marketing. The ecosystem's flagship NFT creation and distribution platform is UWUFUFU. A content marketing platform in the form of viral interactive quizzes. It is a user created content, user generated traffic, user generated revenue platform. Quizzes can be used to deploy marketing campaigns in the form of NFTs. NFTs are earned by playing the quizzes through the reward system's delivery mechanism, loot balls. Loot balls may contain NFTs, FUFU token or nothing at all. NFTs have utility itself. Not only do they serve as collectible, but also provide boosts to the reward system drop rate. Holders of the NFTs gain access to the brands future marketing campaigns and events. It could be early access to a new game, or a skin in a game, or new product or merchandise drops, there are endless types of marketing campaigns that can be executed.
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