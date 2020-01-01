توكنوميكس Fufu (FUFU) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Fufu (FUFU)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Fufu (FUFU) FUFU is a gamified NFT distribution platform through interactive PlayToEarn quizzes, bringing communities together creating a new form of content marketing. The ecosystem's flagship NFT creation and distribution platform is UWUFUFU. A content marketing platform in the form of viral interactive quizzes. It is a user created content, user generated traffic, user generated revenue platform. Quizzes can be used to deploy marketing campaigns in the form of NFTs. NFTs are earned by playing the quizzes through the reward system's delivery mechanism, loot balls. Loot balls may contain NFTs, FUFU token or nothing at all. NFTs have utility itself. Not only do they serve as collectible, but also provide boosts to the reward system drop rate. Holders of the NFTs gain access to the brands future marketing campaigns and events. It could be early access to a new game, or a skin in a game, or new product or merchandise drops, there are endless types of marketing campaigns that can be executed. الموقع الرسمي: https://www.uwufufu.com اشتر FUFU الآن!

توكنوميكس Fufu (FUFU) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Fufu (FUFU)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 13.15K $ 13.15K $ 13.15K إجمالي العرض: $ 800.00M $ 800.00M $ 800.00M العرض المتداول: $ 800.00M $ 800.00M $ 800.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 13.15K $ 13.15K $ 13.15K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0283095 $ 0.0283095 $ 0.0283095 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00001537 $ 0.00001537 $ 0.00001537 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Fufu (FUFU)

توكنوميكس Fufu (FUFU): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Fufu (FUFU) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن FUFU التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن FUFU التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس FUFU، استكشف السعر المباشر لتوكن FUFU!

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