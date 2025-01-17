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سعر FROQ (FROQ) المباشر لليوم هو USD 0.245033 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 87.64K . يتم تحديث سعر FROQ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق FROQ الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.07K - تغيير سعر FROQ خلال اليوم هو -6.36% - لديه عرض متداول بقيمة USD 359.21K

أداء سعر FROQ (FROQ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر FROQ مقابل USD هو $ -0.016663977505253 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر FROQ مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر FROQ مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر FROQ مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.016663977505253 -6.36% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر FROQ (FROQ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر FROQ: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.241657$ 0.241657 $ 0.241657 24 ساعة مرتفع $ 0.268231$ 0.268231 $ 0.268231 عالية طوال الوقت $ 0.378766$ 0.378766 $ 0.378766 تغير السعر (1 ساعة) +0.49% تغير السعر (1يوم) -6.36% تغير السعر (7 أيام) +1.00%

معلومات سوق FROQ (FROQ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: