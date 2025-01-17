سعر FROQ (FROQ)
سعر FROQ (FROQ) المباشر لليوم هو USD 0.245033. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 87.64K. يتم تحديث سعر FROQ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FROQ الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.07K
- تغيير سعر FROQ خلال اليوم هو -6.36%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 359.21K
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خلال اليوم، كان سعر FROQ مقابل USD هو $ -0.016663977505253 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FROQ مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FROQ مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FROQ مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.016663977505253
|-6.36%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر FROQ: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.49%
-6.36%
+1.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The project revolves around $FROQ, a utility token with a total supply of 1 million, designed to power an ecosystem of blockchain-integrated games and community-driven activities. Its primary focus is on providing real utility in two web3 games: Froqorion’s Quest - A role-playing game where players explore a world of elemental frogs, engage in strategic battles, and dive into a detailed narrative. Islands of Sonic - A multiplayer life simulation where users create and explore custom environments, blending creativity with social interaction. $FROQ is also central to supporting the community through various mechanisms like a burn-to-mint process, presale allocations, and liquidity pools, aiming to create a sustainable and engaging blockchain experience.
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