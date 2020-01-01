توكنوميكس FROQ (FROQ) اكتشف الرؤى الرئيسية حول FROQ (FROQ)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات FROQ (FROQ) The project revolves around $FROQ, a utility token with a total supply of 1 million, designed to power an ecosystem of blockchain-integrated games and community-driven activities. Its primary focus is on providing real utility in two web3 games: Froqorion’s Quest - A role-playing game where players explore a world of elemental frogs, engage in strategic battles, and dive into a detailed narrative. Islands of Sonic - A multiplayer life simulation where users create and explore custom environments, blending creativity with social interaction. $FROQ is also central to supporting the community through various mechanisms like a burn-to-mint process, presale allocations, and liquidity pools, aiming to create a sustainable and engaging blockchain experience. الموقع الرسمي: https://froq.xyz اشتر FROQ الآن!

توكنوميكس FROQ (FROQ) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار FROQ (FROQ)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 65.02K $ 65.02K $ 65.02K إجمالي العرض: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M العرض المتداول: $ 755.45K $ 755.45K $ 755.45K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 86.06K $ 86.06K $ 86.06K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 3.16 $ 3.16 $ 3.16 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.051127 $ 0.051127 $ 0.051127 السعر الحالي: $ 0.08598 $ 0.08598 $ 0.08598 معرفة المزيد عن سعر FROQ (FROQ)

توكنوميكس FROQ (FROQ): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس FROQ (FROQ) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن FROQ التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن FROQ التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس FROQ، استكشف السعر المباشر لتوكن FROQ!

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