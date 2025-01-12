سعر FOMO 3D (FOMO3D.FUN)
سعر FOMO 3D (FOMO3D.FUN) المباشر لليوم هو USD 0.00463302. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.59M. يتم تحديث سعر FOMO3D.FUN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FOMO 3D الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 63.60K
- تغيير سعر FOMO 3D خلال اليوم هو +6.93%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 991.14M
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خلال اليوم، كان سعر FOMO 3D مقابل USD هو $ +0.00030045 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FOMO 3D مقابل USD هو $ -0.0033263230 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FOMO 3D مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FOMO 3D مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00030045
|+6.93%
|30 يوم
|$ -0.0033263230
|-71.79%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر FOMO 3D: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.63%
+6.93%
-29.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
solana.fun is a token launchpad + a revolutionary DEX within one product that incentivizes early LP and Late withdrawal with a revenue claim mechanism for the community through the $fomo3d token. there are two models, gobble dot fun( which is cpmms competitor like raydium; the revenue generated from it goes to fomo3d stakers, nft holders and dev, the other model is fomo3d launchpad which is pumpfun competitor as fees are half as compared to pf, there is 0.5% tx fee on launches till bonding, half of it goes to $PET holders and the other half goes to fomo3d stakers and nft holders
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€0.0044940294
|1 FOMO3D.FUN إلى USD
$0.00463302
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₺0.164008908
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|1 FOMO3D.FUN إلى RUB
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|1 FOMO3D.FUN إلى IDR
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￡E.0.23396751
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