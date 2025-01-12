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سعر FOMO 3D (FOMO3D.FUN) المباشر لليوم هو USD 0.00463302 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.59M . يتم تحديث سعر FOMO3D.FUN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق FOMO 3D الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 63.60K - تغيير سعر FOMO 3D خلال اليوم هو +6.93% - لديه عرض متداول بقيمة USD 991.14M

أداء سعر FOMO 3D (FOMO3D.FUN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر FOMO 3D مقابل USD هو $ +0.00030045 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر FOMO 3D مقابل USD هو $ -0.0033263230 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر FOMO 3D مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر FOMO 3D مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00030045 +6.93% 30 يوم $ -0.0033263230 -71.79% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر FOMO 3D (FOMO3D.FUN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر FOMO 3D: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0042884$ 0.0042884 $ 0.0042884 24 ساعة مرتفع $ 0.00479133$ 0.00479133 $ 0.00479133 عالية طوال الوقت $ 0.02397837$ 0.02397837 $ 0.02397837 تغير السعر (1 ساعة) +1.63% تغير السعر (1يوم) +6.93% تغير السعر (7 أيام) -29.21%

معلومات سوق FOMO 3D (FOMO3D.FUN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: