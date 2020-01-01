توكنوميكس FOMO 3D (FOMO3D.FUN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول FOMO 3D (FOMO3D.FUN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات FOMO 3D (FOMO3D.FUN) solana.fun is a token launchpad + a revolutionary DEX within one product that incentivizes early LP and Late withdrawal with a revenue claim mechanism for the community through the $fomo3d token. there are two models, gobble dot fun( which is cpmms competitor like raydium; the revenue generated from it goes to fomo3d stakers, nft holders and dev, the other model is fomo3d launchpad which is pumpfun competitor as fees are half as compared to pf, there is 0.5% tx fee on launches till bonding, half of it goes to $PET holders and the other half goes to fomo3d stakers and nft holders الموقع الرسمي: https://www.solana.fun/fomo/ اشتر FOMO3D.FUN الآن!

توكنوميكس FOMO 3D (FOMO3D.FUN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار FOMO 3D (FOMO3D.FUN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 20.24K $ 20.24K $ 20.24K إجمالي العرض: $ 990.73M $ 990.73M $ 990.73M العرض المتداول: $ 990.73M $ 990.73M $ 990.73M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 20.24K $ 20.24K $ 20.24K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.02397837 $ 0.02397837 $ 0.02397837 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر FOMO 3D (FOMO3D.FUN)

توكنوميكس FOMO 3D (FOMO3D.FUN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس FOMO 3D (FOMO3D.FUN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن FOMO3D.FUN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن FOMO3D.FUN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس FOMO3D.FUN، استكشف السعر المباشر لتوكن FOMO3D.FUN!

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