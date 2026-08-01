سعر Five Year Cycle اليوم

السعر المباشر لمشروع Five Year Cycle ($FYC) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.54% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل $FYC الحالي إلى USD هو $ 0 لكل $FYC.

يحتل Five Year Cycle حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 26,277، مع عرض متداول قدره 1.00B $FYC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول $FYC بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك $FYC بمقدار -0.23% خلال الساعة الماضية و-9.59% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Five Year Cycle ($FYC)

القيمة السوقية $ 26.28K$ 26.28K $ 26.28K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 26.28K$ 26.28K $ 26.28K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Five Year Cycle هي $ 26.28K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ $FYC يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 26.28K.