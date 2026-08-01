سعر first reply اليوم

السعر المباشر لمشروع first reply (SIRIUS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.96% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SIRIUS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SIRIUS.

يحتل first reply حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 44,292، مع عرض متداول قدره 965.28M SIRIUS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SIRIUS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01068814، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SIRIUS بمقدار -0.13% خلال الساعة الماضية و+0.46% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق first reply (SIRIUS)

القيمة السوقية $ 44.29K$ 44.29K $ 44.29K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 44.29K$ 44.29K $ 44.29K إمداد دورة التداول 965.28M 965.28M 965.28M إجمالي العرض 965,282,730.194955 965,282,730.194955 965,282,730.194955

القيمة السوقية الحالية لـ first reply هي $ 44.29K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SIRIUS يبلغ 965.28M، مع إجمالي عرض 965282730.194955. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 44.29K.