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سعر Fire (FIRE) المباشر لليوم هو USD 0.697315 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.59M . يتم تحديث سعر FIRE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Fire الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 244.09K - تغيير سعر Fire خلال اليوم هو +20.98% - لديه عرض متداول بقيمة USD 9.43M

أداء سعر Fire (FIRE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Fire مقابل USD هو $ +0.120926 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Fire مقابل USD هو $ +8.9803793163 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Fire مقابل USD هو $ +9.8350340323 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Fire مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.120926 +20.98% 30 يوم $ +8.9803793163 +1,287.85% 60 يوم $ +9.8350340323 +1,410.41% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Fire (FIRE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Fire: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.53297$ 0.53297 $ 0.53297 24 ساعة مرتفع $ 0.777255$ 0.777255 $ 0.777255 عالية طوال الوقت $ 0.857278$ 0.857278 $ 0.857278 تغير السعر (1 ساعة) +2.33% تغير السعر (1يوم) +20.98% تغير السعر (7 أيام) +0.80%

معلومات سوق Fire (FIRE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: