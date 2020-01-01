توكنوميكس Fire (FIRE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Fire (FIRE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Fire (FIRE) Gather resources, raid your friends and stoke the fire to grow your population. A mobile game built on base. Our hope is that you have fun interactions and make new friends! Stoke Fire is a game first. We're trying to make a really fun experience for players. You have to compete with the other villages by getting resources and adding villagers. It is a strategy game but also a fun social game. We are inspired by games like Fren Pet, Age of Empires 2, and Clash of Clans. الموقع الرسمي: https://stokefire.xyz الوثيقة البيضاء: https://stokefire.xyz/docs/fire اشتر FIRE الآن!

توكنوميكس Fire (FIRE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Fire (FIRE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 104.62K $ 104.62K $ 104.62K إجمالي العرض: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M العرض المتداول: $ 9.44M $ 9.44M $ 9.44M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 110.82K $ 110.82K $ 110.82K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.857278 $ 0.857278 $ 0.857278 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00843052 $ 0.00843052 $ 0.00843052 السعر الحالي: $ 0.0110817 $ 0.0110817 $ 0.0110817 معرفة المزيد عن سعر Fire (FIRE)

توكنوميكس Fire (FIRE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Fire (FIRE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن FIRE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن FIRE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس FIRE، استكشف السعر المباشر لتوكن FIRE!

توقعات سعر FIRE هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه FIRE؟ تجمع صفحة توقعات أسعار FIRE الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر FIRE الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!