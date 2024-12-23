سعر Fely (FELY)
سعر Fely (FELY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 352.73K. يتم تحديث سعر FELY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fely الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.19
- تغيير سعر Fely خلال اليوم هو -2.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 8.89B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر FELY مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر FELY.
خلال اليوم، كان سعر Fely مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fely مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fely مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fely مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.45%
|30 يوم
|$ 0
|-30.47%
|60 يوم
|$ 0
|-91.11%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Fely: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.12%
-2.45%
-20.91%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Fely is inspired by the incredible journey of Félicette, the first cat to travel to space. On October 18, 1963, this brave feline astronaut embarked on a historic mission, paving the way for future space exploration. We honor Felicette's legacy by embarking on our own ambitious journey in the world of cryptocurrency. Fely is not just another memecoin; it's a movement. Our mission is to bring the fun and excitement of memecoins to new heights while creating a strong, supportive community. We believe in transparency, fairness, and the power of collective growth. With zero presale and zero team tokens, Fely is built for the community, by the community.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 FELY إلى AUD
A$--
|1 FELY إلى GBP
￡--
|1 FELY إلى EUR
€--
|1 FELY إلى USD
$--
|1 FELY إلى MYR
RM--
|1 FELY إلى TRY
₺--
|1 FELY إلى JPY
¥--
|1 FELY إلى RUB
₽--
|1 FELY إلى INR
₹--
|1 FELY إلى IDR
Rp--
|1 FELY إلى PHP
₱--
|1 FELY إلى EGP
￡E.--
|1 FELY إلى BRL
R$--
|1 FELY إلى CAD
C$--
|1 FELY إلى BDT
৳--
|1 FELY إلى NGN
₦--
|1 FELY إلى UAH
₴--
|1 FELY إلى VES
Bs--
|1 FELY إلى PKR
Rs--
|1 FELY إلى KZT
₸--
|1 FELY إلى THB
฿--
|1 FELY إلى TWD
NT$--
|1 FELY إلى CHF
Fr--
|1 FELY إلى HKD
HK$--
|1 FELY إلى MAD
.د.م--