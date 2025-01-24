سعر Fatalismftw (FATAL)
سعر Fatalismftw (FATAL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.37M. يتم تحديث سعر FATAL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fatalismftw الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 370.61K
- تغيير سعر Fatalismftw خلال اليوم هو -24.84%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00B
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خلال اليوم، كان سعر Fatalismftw مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fatalismftw مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fatalismftw مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fatalismftw مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-24.84%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Fatalismftw: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+33.39%
-24.84%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Elon Musk’s Character in Path of Exile 2 FatalismFTW, Elon Musk’s Path of Exile 2 character, is a shadowy duelist from the Shadow class. Known for its precision and lethal efficiency, the build focuses on high-risk strategies, using traps, critical strikes, and energy projectiles to dominate enemies. The name reflects Musk’s interest in determinism, paired with advanced build optimization to challenge the odds. FatalismFTW has gained recognition in the game’s community as a testament to deep strategy and innovative gameplay.
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