سعر FARM2 (FARM2)
سعر FARM2 (FARM2) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 384.92K. يتم تحديث سعر FARM2 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FARM2 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر FARM2 خلال اليوم هو -4.74%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر FARM2 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FARM2 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FARM2 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FARM2 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.74%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر FARM2: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.41%
-4.74%
-64.69%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
FARM2 Project Overview Overview FARM2 is a blockchain-based decentralized agricultural value sharing platform created by Shaw (@shawmakesmagic), the founder of AI16Z, to connect farmers, consumers and investors through DeFi and cross-chain technology. The project uses AI and token incentive mechanisms to improve transparency in the agricultural supply chain, empower small farmers and promote sustainable agricultural development. Core Functions Decentralized Finance: Issue FARM2 tokens for payment, staking and governance; provide liquidity mining and low-collateralized loans. Supply Chain Transparency: Blockchain records the entire process of agricultural products from planting to sales to ensure traceability. AI Optimization: Use AI to predict yields, analyze markets, and help precision agriculture. Community Governance: Allow coin holders to participate in decision-making through DAO. Vision FARM2 is committed to increasing small farmers' income, promoting green agriculture, and building a global agricultural value network.
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