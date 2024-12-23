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سعر Fabs (FABS) المباشر لليوم هو USD 0.00395153 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 209.05K . يتم تحديث سعر FABS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Fabs الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 637.65 - تغيير سعر Fabs خلال اليوم هو -5.83% - لديه عرض متداول بقيمة USD 52.90M

أداء سعر Fabs (FABS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Fabs مقابل USD هو $ -0.000244847036579506 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Fabs مقابل USD هو $ +0.0012893929 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Fabs مقابل USD هو $ +0.0008015888 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Fabs مقابل USD هو $ -0.000764458266764906 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000244847036579506 -5.83% 30 يوم $ +0.0012893929 +32.63% 60 يوم $ +0.0008015888 +20.29% 90 يوم $ -0.000764458266764906 -16.20%

تحليل سعر Fabs (FABS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Fabs: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00376152$ 0.00376152 $ 0.00376152 24 ساعة مرتفع $ 0.00419637$ 0.00419637 $ 0.00419637 عالية طوال الوقت $ 0.01194263$ 0.01194263 $ 0.01194263 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -5.83% تغير السعر (7 أيام) -4.35%

معلومات سوق Fabs (FABS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: