سعر Fabs (FABS)
سعر Fabs (FABS) المباشر لليوم هو USD 0.00395153. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 209.05K. يتم تحديث سعر FABS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fabs الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 637.65
- تغيير سعر Fabs خلال اليوم هو -5.83%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 52.90M
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خلال اليوم، كان سعر Fabs مقابل USD هو $ -0.000244847036579506 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fabs مقابل USD هو $ +0.0012893929 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fabs مقابل USD هو $ +0.0008015888 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fabs مقابل USD هو $ -0.000764458266764906 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000244847036579506
|-5.83%
|30 يوم
|$ +0.0012893929
|+32.63%
|60 يوم
|$ +0.0008015888
|+20.29%
|90 يوم
|$ -0.000764458266764906
|-16.20%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Fabs: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-5.83%
-4.35%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
FABS is a memecoin launched on LUKSO. The cryptocurrency was created as a tribute to Fabian Vogelsteller, who was the original author of the ERC20 token standard while at the ETHEREUM foundation and who has created his own blockchain with LUKSO. The project aims to capitalize on the popularity of meme coins, and strives to establish itself as one of the top meme-based cryptocurrencies on the LUKSO blockchain. FABS appeals to the cryptocurrency community by instituting a no-tax policy and being up-front about its lack of utility, keeping things pure and simple as a memecoin and tribute to the founder of LUKSO.
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