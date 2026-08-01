سعر Everything اليوم

السعر المباشر لمشروع Everything (EV) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 5.83% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل EV الحالي إلى USD هو $ 0 لكل EV.

يحتل Everything حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 21,078,068، مع عرض متداول قدره 99.85B EV. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول EV بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00175131، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك EV بمقدار -0.11% خلال الساعة الماضية و-4.73% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 40.20K.

معلومات سوق Everything (EV)

القيمة السوقية $ 21.08M$ 21.08M $ 21.08M الحجم (24 ساعة) $ 40.20K$ 40.20K $ 40.20K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 21.08M$ 21.08M $ 21.08M إمداد دورة التداول 99.85B 99.85B 99.85B إجمالي العرض 99,852,341,477.24026 99,852,341,477.24026 99,852,341,477.24026

القيمة السوقية الحالية لـ Everything هي $ 21.08M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 40.20K. العرض المتداول لـ EV يبلغ 99.85B، مع إجمالي عرض 99852341477.24026. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 21.08M.