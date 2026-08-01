سعر Etherex اليوم

السعر المباشر لمشروع Etherex (REX) اليوم هو $ 0.00423969، مع تغير بنسبة 0.99% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل REX الحالي إلى USD هو $ 0.00423969 لكل REX.

يحتل Etherex حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 243,839، مع عرض متداول قدره 57.51M REX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول REX بين $ 0.00414686 (أدنى) و$ 0.00427276 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.623872، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00371707.

على المدى القصير، تحرك REX بمقدار -0.15% خلال الساعة الماضية و-10.12% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 15.81.

معلومات سوق Etherex (REX)

القيمة السوقية $ 243.84K$ 243.84K $ 243.84K الحجم (24 ساعة) $ 15.81$ 15.81 $ 15.81 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.74M$ 1.74M $ 1.74M إمداد دورة التداول 57.51M 57.51M 57.51M إجمالي العرض 410,090,244.4102268 410,090,244.4102268 410,090,244.4102268

القيمة السوقية الحالية لـ Etherex هي $ 243.84K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 15.81. العرض المتداول لـ REX يبلغ 57.51M، مع إجمالي عرض 410090244.4102268. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.74M.