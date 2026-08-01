سعر Elisym اليوم

السعر المباشر لمشروع Elisym (LSM) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.85% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LSM الحالي إلى USD هو $ 0 لكل LSM.

يحتل Elisym حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 58,353، مع عرض متداول قدره 749.99M LSM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LSM بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك LSM بمقدار -0.13% خلال الساعة الماضية و-31.62% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Elisym (LSM)

القيمة السوقية $ 58.35K$ 58.35K $ 58.35K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 77.81K$ 77.81K $ 77.81K إمداد دورة التداول 749.99M 749.99M 749.99M إجمالي العرض 999,990,134.718822 999,990,134.718822 999,990,134.718822

القيمة السوقية الحالية لـ Elisym هي $ 58.35K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LSM يبلغ 749.99M، مع إجمالي عرض 999990134.718822. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 77.81K.