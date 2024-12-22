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سعر Efforce (WOZX) المباشر لليوم هو USD 0.0030762 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.90M . يتم تحديث سعر WOZX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Efforce الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.55K - تغيير سعر Efforce خلال اليوم هو -2.52% - لديه عرض متداول بقيمة USD 618.89M

أداء سعر Efforce (WOZX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Efforce مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Efforce مقابل USD هو $ +0.0000453345 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Efforce مقابل USD هو $ -0.0001685505 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Efforce مقابل USD هو $ -0.00145066482879035 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.52% 30 يوم $ +0.0000453345 +1.47% 60 يوم $ -0.0001685505 -5.47% 90 يوم $ -0.00145066482879035 -32.04%

تحليل سعر Efforce (WOZX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Efforce: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00302468$ 0.00302468 $ 0.00302468 24 ساعة مرتفع $ 0.00320717$ 0.00320717 $ 0.00320717 عالية طوال الوقت $ 3.66$ 3.66 $ 3.66 تغير السعر (1 ساعة) +0.06% تغير السعر (1يوم) -2.52% تغير السعر (7 أيام) +1.06%

معلومات سوق Efforce (WOZX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: