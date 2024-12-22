سعر Efforce (WOZX)
سعر Efforce (WOZX) المباشر لليوم هو USD 0.0030762. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.90M. يتم تحديث سعر WOZX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Efforce الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.55K
- تغيير سعر Efforce خلال اليوم هو -2.52%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 618.89M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر WOZX مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر WOZX.
خلال اليوم، كان سعر Efforce مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Efforce مقابل USD هو $ +0.0000453345 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Efforce مقابل USD هو $ -0.0001685505 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Efforce مقابل USD هو $ -0.00145066482879035 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.52%
|30 يوم
|$ +0.0000453345
|+1.47%
|60 يوم
|$ -0.0001685505
|-5.47%
|90 يوم
|$ -0.00145066482879035
|-32.04%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Efforce: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.06%
-2.52%
+1.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Efforce (WOZX) is a platform which allows contributors to benefit from the energy savings generated by energy efficiency projects worldwide. Smart contracts and blockchain is used to redistribute energy savings to individuals and companies without intermediaries based on energy consumption/savings data. Founding team of Efforce consists of Jacopo Visetti, Jacopo Vanetti, Steve Wozniak, Ken Hardesty, Stefano Scozzese, and Andrea Castiglione. If you would like to learn more about Efforce and how it works, the whitepaper can be found at https://efforce.io/WP_ENG_V1.pdf
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 WOZX إلى AUD
A$0.004891158
|1 WOZX إلى GBP
￡0.002430198
|1 WOZX إلى EUR
€0.00292239
|1 WOZX إلى USD
$0.0030762
|1 WOZX إلى MYR
RM0.0138429
|1 WOZX إلى TRY
₺0.107882334
|1 WOZX إلى JPY
¥0.481240728
|1 WOZX إلى RUB
₽0.316202598
|1 WOZX إلى INR
₹0.261292428
|1 WOZX إلى IDR
Rp49.616122086
|1 WOZX إلى PHP
₱0.180972846
|1 WOZX إلى EGP
￡E.0.156517056
|1 WOZX إلى BRL
R$0.018703296
|1 WOZX إلى CAD
C$0.004398966
|1 WOZX إلى BDT
৳0.366098562
|1 WOZX إلى NGN
₦4.754543958
|1 WOZX إلى UAH
₴0.128492874
|1 WOZX إلى VES
Bs0.1568862
|1 WOZX إلى PKR
Rs0.852814926
|1 WOZX إلى KZT
₸1.608883362
|1 WOZX إلى THB
฿0.10520604
|1 WOZX إلى TWD
NT$0.100376406
|1 WOZX إلى CHF
Fr0.002737818
|1 WOZX إلى HKD
HK$0.023902074
|1 WOZX إلى MAD
.د.م0.030823524