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سعر Effective accelerationism (E/ACC) المباشر لليوم هو USD 0.00351349 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.51M . يتم تحديث سعر E/ACC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Effective accelerationism الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 468.71K - تغيير سعر Effective accelerationism خلال اليوم هو -0.91% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.97M

أداء سعر Effective accelerationism (E/ACC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Effective accelerationism مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Effective accelerationism مقابل USD هو $ -0.0022895798 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Effective accelerationism مقابل USD هو $ -0.0026244136 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Effective accelerationism مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.91% 30 يوم $ -0.0022895798 -65.16% 60 يوم $ -0.0026244136 -74.69% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Effective accelerationism (E/ACC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Effective accelerationism: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00274176$ 0.00274176 $ 0.00274176 24 ساعة مرتفع $ 0.00373188$ 0.00373188 $ 0.00373188 عالية طوال الوقت $ 0.03699783$ 0.03699783 $ 0.03699783 تغير السعر (1 ساعة) +16.02% تغير السعر (1يوم) -0.91% تغير السعر (7 أيام) -33.19%

معلومات سوق Effective accelerationism (E/ACC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: