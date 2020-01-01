توكنوميكس Effective accelerationism (E/ACC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Effective accelerationism (E/ACC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Effective accelerationism (E/ACC) e/acc is a memecoin inspired by the philosophical movement of the same name. Effective accelerationism, often abbreviated as "e/acc", is a 21st-century philosophical movement that advocates for an explicitly pro-technology stance. Its proponents believe that unrestricted technological progress (especially driven by artificial intelligence) is a solution to universal human problems like poverty, war and climate change. We believe in promoting and supporting this movement by expressing it as a cultural artifact on the blockchain. الموقع الرسمي: https://eacconsol.com اشتر E/ACC الآن!

توكنوميكس Effective accelerationism (E/ACC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Effective accelerationism (E/ACC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 508.24K $ 508.24K $ 508.24K إجمالي العرض: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M العرض المتداول: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 508.24K $ 508.24K $ 508.24K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.03699783 $ 0.03699783 $ 0.03699783 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0003035 $ 0.0003035 $ 0.0003035 السعر الحالي: $ 0.0005086 $ 0.0005086 $ 0.0005086 معرفة المزيد عن سعر Effective accelerationism (E/ACC)

توكنوميكس Effective accelerationism (E/ACC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Effective accelerationism (E/ACC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن E/ACC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن E/ACC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس E/ACC، استكشف السعر المباشر لتوكن E/ACC!

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