سعر Edwin (EDWIN)
سعر Edwin (EDWIN) المباشر لليوم هو USD 0.00729809. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.94M. يتم تحديث سعر EDWIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Edwin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.45M
- تغيير سعر Edwin خلال اليوم هو +79.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر EDWIN مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر EDWIN.
خلال اليوم، كان سعر Edwin مقابل USD هو $ +0.00322596 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Edwin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Edwin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Edwin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00322596
|+79.22%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Edwin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+23.18%
+79.22%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Edwin is on a mission to democratize DeFAI (Decentralized Finance AI) by building the essential infrastructure that bridges artificial intelligence with decentralized finance. The project provides a unified, secure interface that enables AI agents to interact with any DeFi protocol, abstracting away the complexity of blockchain operations and protocol-specific implementations. Through standardized actions and protocol abstractions, Edwin creates a foundation where AI agents can execute sophisticated financial strategies across multiple protocols and chains. We envision a future where autonomous AI agents can seamlessly interact with DeFi protocols, creating a new paradigm of intelligent, efficient, and accessible financial services. This infrastructure is designed to be open-source and community-driven, ensuring that the benefits of DeFAI are accessible to all developers and users who want to participate in this revolutionary convergence of AI and DeFi.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 EDWIN إلى AUD
A$0.0115309822
|1 EDWIN إلى GBP
￡0.005838472
|1 EDWIN إلى EUR
€0.0069331855
|1 EDWIN إلى USD
$0.00729809
|1 EDWIN إلى MYR
RM0.0318926533
|1 EDWIN إلى TRY
₺0.2601039276
|1 EDWIN إلى JPY
¥1.13850204
|1 EDWIN إلى RUB
₽0.713753202
|1 EDWIN إلى INR
₹0.6289493962
|1 EDWIN إلى IDR
Rp117.7111125527
|1 EDWIN إلى PHP
₱0.4251137425
|1 EDWIN إلى EGP
￡E.0.3669479652
|1 EDWIN إلى BRL
R$0.0431317119
|1 EDWIN إلى CAD
C$0.0104362687
|1 EDWIN إلى BDT
৳0.8883235148
|1 EDWIN إلى NGN
₦11.3677239267
|1 EDWIN إلى UAH
₴0.3059359328
|1 EDWIN إلى VES
Bs0.40869304
|1 EDWIN إلى PKR
Rs2.0300367144
|1 EDWIN إلى KZT
₸3.7735504154
|1 EDWIN إلى THB
฿0.2444130341
|1 EDWIN إلى TWD
NT$0.2389394666
|1 EDWIN إلى CHF
Fr0.006568281
|1 EDWIN إلى HKD
HK$0.0567791402
|1 EDWIN إلى MAD
.د.م0.0726889764