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سعر dYdX (ETHDYDX)

USD

مخطط سعر dYdX (ETHDYDX) المباشر

$1.44
$1.44$1.44
+1.90%(1D)

سعر dYdX (ETHDYDX) لليوم

سعر dYdX (ETHDYDX) المباشر لليوم هو USD 1.44. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 647.60M. يتم تحديث سعر ETHDYDX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق dYdX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 61.99M
- تغيير سعر dYdX خلال اليوم هو +1.93%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 449.43M

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أداء سعر dYdX (ETHDYDX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر dYdX مقابل USD هو $ +0.0273046 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر dYdX مقابل USD هو $ +0.1949676480 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر dYdX مقابل USD هو $ +0.4881255840 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر dYdX مقابل USD هو $ +0.4879656250615172 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0273046+1.93%
30 يوم$ +0.1949676480+13.54%
60 يوم$ +0.4881255840+33.90%
90 يوم$ +0.4879656250615172+51.26%

تحليل سعر dYdX (ETHDYDX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر dYdX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 1.38
$ 1.38$ 1.38

$ 1.48
$ 1.48$ 1.48

$ 27.86
$ 27.86$ 27.86

+2.16%

+1.93%

-32.48%

معلومات سوق dYdX (ETHDYDX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 647.60M
$ 647.60M$ 647.60M

$ 61.99M
$ 61.99M$ 61.99M

449.43M
449.43M 449.43M

ما هو dYdX ( ETHDYDX )

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المصدر dYdX (ETHDYDX)

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฿49.2336
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