سعر dYdX (ETHDYDX)
سعر dYdX (ETHDYDX) المباشر لليوم هو USD 1.44. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 647.60M. يتم تحديث سعر ETHDYDX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق dYdX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 61.99M
- تغيير سعر dYdX خلال اليوم هو +1.93%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 449.43M
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خلال اليوم، كان سعر dYdX مقابل USD هو $ +0.0273046 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر dYdX مقابل USD هو $ +0.1949676480 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر dYdX مقابل USD هو $ +0.4881255840 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر dYdX مقابل USD هو $ +0.4879656250615172 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0273046
|+1.93%
|30 يوم
|$ +0.1949676480
|+13.54%
|60 يوم
|$ +0.4881255840
|+33.90%
|90 يوم
|$ +0.4879656250615172
|+51.26%
اكتشف أحدث تحليلات سعر dYdX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.16%
+1.93%
-32.48%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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