سعر DogeFork اليوم

السعر المباشر لمشروع DogeFork (DORK) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.54% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DORK الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DORK.

يحتل DogeFork حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 12,842.5، مع عرض متداول قدره 149.73B DORK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DORK بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DORK بمقدار +4.18% خلال الساعة الماضية و-6.66% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق DogeFork (DORK)

القيمة السوقية $ 12.84K$ 12.84K $ 12.84K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 12.84K$ 12.84K $ 12.84K إمداد دورة التداول 149.73B 149.73B 149.73B إجمالي العرض 149,725,083,810.5105 149,725,083,810.5105 149,725,083,810.5105

القيمة السوقية الحالية لـ DogeFork هي $ 12.84K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DORK يبلغ 149.73B، مع إجمالي عرض 149725083810.5105. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.84K.