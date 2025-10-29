معلومات سعر Diem (DIEM) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 141.63 $ 141.63 $ 141.63 24 ساعة منخفض $ 150.06 $ 150.06 $ 150.06 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 141.63$ 141.63 $ 141.63 24 ساعة مرتفع $ 150.06$ 150.06 $ 150.06 عالية طوال الوقت $ 347.15$ 347.15 $ 347.15 أدنى سعر $ 122.12$ 122.12 $ 122.12 تغير السعر (1 ساعة) -0.43% تغير السعر (1يوم) -1.63% تغير السعر (7 أيام) -0.17% تغير السعر (7 أيام) -0.17%

سعر Diem (DIEM) في الوقت الحقيقي هو $145.85. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DIEM بين أدنى سعر $ 141.63 وأعلى سعر $ 150.06، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDIEM على الإطلاق هو $ 347.15، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 122.12.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DIEM -0.43% على مدار الساعة الماضية، -1.63% على مدار 24 ساعة، و -0.17% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Diem (DIEM)

القيمة السوقية $ 4.70M$ 4.70M $ 4.70M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 4.70M$ 4.70M $ 4.70M إمداد دورة التداول 32.27K 32.27K 32.27K إجمالي العرض 32,265.17671652528 32,265.17671652528 32,265.17671652528

القيمة السوقية الحالية لـ Diem هي $ 4.70M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DIEM يبلغ 32.27K، مع إجمالي عرض 32265.17671652528. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.70M.