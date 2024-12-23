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سعر Desmos (DSM) المباشر لليوم هو USD 0.00235843 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 202.99K . يتم تحديث سعر DSM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Desmos الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 46.42 - تغيير سعر Desmos خلال اليوم هو -0.34% - لديه عرض متداول بقيمة USD 86.38M

أداء سعر Desmos (DSM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Desmos مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Desmos مقابل USD هو $ -0.0007305456 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Desmos مقابل USD هو $ -0.0005793683 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Desmos مقابل USD هو $ -0.003103709457235057 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.34% 30 يوم $ -0.0007305456 -30.97% 60 يوم $ -0.0005793683 -24.56% 90 يوم $ -0.003103709457235057 -56.82%

تحليل سعر Desmos (DSM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Desmos: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00230836$ 0.00230836 $ 0.00230836 24 ساعة مرتفع $ 0.00245448$ 0.00245448 $ 0.00245448 عالية طوال الوقت $ 1.77$ 1.77 $ 1.77 تغير السعر (1 ساعة) +1.66% تغير السعر (1يوم) -0.34% تغير السعر (7 أيام) -29.37%

معلومات سوق Desmos (DSM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: