سعر Desmos (DSM)
سعر Desmos (DSM) المباشر لليوم هو USD 0.00235843. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 202.99K. يتم تحديث سعر DSM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Desmos الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 46.42
- تغيير سعر Desmos خلال اليوم هو -0.34%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 86.38M
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خلال اليوم، كان سعر Desmos مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Desmos مقابل USD هو $ -0.0007305456 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Desmos مقابل USD هو $ -0.0005793683 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Desmos مقابل USD هو $ -0.003103709457235057 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.34%
|30 يوم
|$ -0.0007305456
|-30.97%
|60 يوم
|$ -0.0005793683
|-24.56%
|90 يوم
|$ -0.003103709457235057
|-56.82%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Desmos: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.66%
-0.34%
-29.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Desmos Token, or DSM, is the native token on the Desmos blockchain. Built with Cosmos SDK, Desmos serves as the backbone to empower the development of user-centric decentralized social networks in the metaverse.
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