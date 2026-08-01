سعر Delu اليوم

السعر المباشر لمشروع Delu (DELU) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 11.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DELU الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DELU.

يحتل Delu حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 84,380، مع عرض متداول قدره 100.00B DELU. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DELU بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DELU بمقدار +1.33% خلال الساعة الماضية و+4.66% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Delu (DELU)

القيمة السوقية $ 84.38K$ 84.38K $ 84.38K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 84.38K$ 84.38K $ 84.38K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 99,999,999,998.0 99,999,999,998.0 99,999,999,998.0

القيمة السوقية الحالية لـ Delu هي $ 84.38K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DELU يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 99999999998.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 84.38K.