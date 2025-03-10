سعر DeFive (FIVE)
سعر DeFive (FIVE) المباشر لليوم هو USD 0.00395336. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.42M. يتم تحديث سعر FIVE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DeFive الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 75.60K
- تغيير سعر DeFive خلال اليوم هو -12.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 864.52M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر FIVE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر FIVE.
خلال اليوم، كان سعر DeFive مقابل USD هو $ -0.000541277187566761 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DeFive مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DeFive مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DeFive مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000541277187566761
|-12.04%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DeFive: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.03%
-12.04%
-45.63%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DeFive is a next-generation decentralized finance (DeFi) platform launching on the Sonic blockchain. It serves as an innovative upgrade and rebranding of WigoSwap, focusing on optimizing trading experiences, introducing advanced governance with veFIVE tokens, and driving ecosystem growth through sustainable tokenomics. DeFive offers seamless asset swaps, liquidity pools, and a gamified staking mechanism that empowers users to participate actively in the platform’s governance.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 FIVE إلى AUD
A$0.0062463088
|1 FIVE إلى GBP
￡0.0030440872
|1 FIVE إلى EUR
€0.0036370912
|1 FIVE إلى USD
$0.00395336
|1 FIVE إلى MYR
RM0.0174738512
|1 FIVE إلى TRY
₺0.1444162408
|1 FIVE إلى JPY
¥0.5838322048
|1 FIVE إلى RUB
₽0.3521257752
|1 FIVE إلى INR
₹0.3446934584
|1 FIVE إلى IDR
Rp64.8091699584
|1 FIVE إلى PHP
₱0.2268833304
|1 FIVE إلى EGP
￡E.0.2003958184
|1 FIVE إلى BRL
R$0.022929488
|1 FIVE إلى CAD
C$0.0056533048
|1 FIVE إلى BDT
৳0.4801751056
|1 FIVE إلى NGN
₦5.980840676
|1 FIVE إلى UAH
₴0.162878432
|1 FIVE إلى VES
Bs0.25301504
|1 FIVE إلى PKR
Rs1.1064268632
|1 FIVE إلى KZT
₸1.9397951512
|1 FIVE إلى THB
฿0.133623568
|1 FIVE إلى TWD
NT$0.1299864768
|1 FIVE إلى CHF
Fr0.0034394232
|1 FIVE إلى HKD
HK$0.0307176072
|1 FIVE إلى MAD
.د.م0.0384266592
|1 FIVE إلى MXN
$0.0800950736