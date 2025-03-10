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سعر DeFive (FIVE) المباشر لليوم هو USD 0.00395336 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.42M . يتم تحديث سعر FIVE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DeFive الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 75.60K - تغيير سعر DeFive خلال اليوم هو -12.04% - لديه عرض متداول بقيمة USD 864.52M

أداء سعر DeFive (FIVE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DeFive مقابل USD هو $ -0.000541277187566761 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DeFive مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DeFive مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DeFive مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000541277187566761 -12.04% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر DeFive (FIVE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DeFive: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00372549$ 0.00372549 $ 0.00372549 24 ساعة مرتفع $ 0.00449464$ 0.00449464 $ 0.00449464 عالية طوال الوقت $ 0.01038358$ 0.01038358 $ 0.01038358 تغير السعر (1 ساعة) -0.03% تغير السعر (1يوم) -12.04% تغير السعر (7 أيام) -45.63%

معلومات سوق DeFive (FIVE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: