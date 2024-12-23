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سعر Definder Network (DNT) المباشر لليوم هو USD 0.03371022 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 171.95K . يتم تحديث سعر DNT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Definder Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.21 - تغيير سعر Definder Network خلال اليوم هو -1.24% - لديه عرض متداول بقيمة USD 5.10M

أداء سعر Definder Network (DNT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Definder Network مقابل USD هو $ -0.00042363658139418 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Definder Network مقابل USD هو $ -0.0251866346 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Definder Network مقابل USD هو $ -0.0136743518 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Definder Network مقابل USD هو $ -0.04769208847034732 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00042363658139418 -1.24% 30 يوم $ -0.0251866346 -74.71% 60 يوم $ -0.0136743518 -40.56% 90 يوم $ -0.04769208847034732 -58.58%

تحليل سعر Definder Network (DNT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Definder Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02204946$ 0.02204946 $ 0.02204946 24 ساعة مرتفع $ 0.03516952$ 0.03516952 $ 0.03516952 عالية طوال الوقت $ 21.0$ 21.0 $ 21.0 تغير السعر (1 ساعة) +0.62% تغير السعر (1يوم) -1.24% تغير السعر (7 أيام) -14.63%

معلومات سوق Definder Network (DNT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: