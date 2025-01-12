سعر DeFido (DEFIDO)
سعر DeFido (DEFIDO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 328.81K. يتم تحديث سعر DEFIDO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DeFido الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 67.75
- تغيير سعر DeFido خلال اليوم هو -0.93%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 867.09M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DEFIDO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DEFIDO.
خلال اليوم، كان سعر DeFido مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DeFido مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DeFido مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DeFido مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.93%
|30 يوم
|$ 0
|-31.88%
|60 يوم
|$ 0
|-38.21%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DeFido: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.30%
-0.93%
-5.35%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DeFido, the lovable french bulldog born from a coinbase tweet in 2021 has returned to his rightful home on BASE. A meme with a dream, to be the top dog on his home chain. DeFido is a collective of people who are passionate about a world where decentralized finance creates value, fosters community, and unleashes creativity. We believe in radical transparency and putting financial power into the hands of people. But we also know that the potential of DeFi won’t be realized until everyone can access it. That’s why we’re prioritizing education, community building, and ease-of-use across all our tools.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 DEFIDO إلى AUD
A$--
|1 DEFIDO إلى GBP
￡--
|1 DEFIDO إلى EUR
€--
|1 DEFIDO إلى USD
$--
|1 DEFIDO إلى MYR
RM--
|1 DEFIDO إلى TRY
₺--
|1 DEFIDO إلى JPY
¥--
|1 DEFIDO إلى RUB
₽--
|1 DEFIDO إلى INR
₹--
|1 DEFIDO إلى IDR
Rp--
|1 DEFIDO إلى PHP
₱--
|1 DEFIDO إلى EGP
￡E.--
|1 DEFIDO إلى BRL
R$--
|1 DEFIDO إلى CAD
C$--
|1 DEFIDO إلى BDT
৳--
|1 DEFIDO إلى NGN
₦--
|1 DEFIDO إلى UAH
₴--
|1 DEFIDO إلى VES
Bs--
|1 DEFIDO إلى PKR
Rs--
|1 DEFIDO إلى KZT
₸--
|1 DEFIDO إلى THB
฿--
|1 DEFIDO إلى TWD
NT$--
|1 DEFIDO إلى CHF
Fr--
|1 DEFIDO إلى HKD
HK$--
|1 DEFIDO إلى MAD
.د.م--